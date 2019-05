Roma: Campidoglio, bene confiscato a criminalità organizzata nel Municipio V diventerà Centro antiviolenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo gli ultimi dati in Italia in media muoiono tre donne a settimana per femminicidio. Quello appena preso in consegna è il secondo bene confiscato alla criminalità che, grazie alla nostra Amministrazione, sarà riutilizzato come Centro Antiviolenza. Un luogo di ascolto e di accoglienza per aiutare tante donne sul territorio e impedire che ci siano altre vittime. Un risultato possibile grazie anche al primo Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che abbiamo approvato lo scorso anno in Assemblea Capitolina", dichiara la presidente della commissione Patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale Valentina Vivarelli. "Il Municipio V è estremamente orgoglioso che questo appartamento confiscato alla criminalità organizzata venga restituito alla cittadinanza sotto forma di centro antiviolenza. Già con il Dipartimento alle Pari Opportunità c'eravamo accordati per la messa in funzione della Casa di Semiautonomia "Franca Viola". Il nostro Municipio è estremamente sensibile a questa problematica avendo firmato a settembre del 2018 un Protocollo d'Intesa con le istituzioni coinvolte, ed altre se ne stanno aggiungendo, al fine di creare un percorso privilegiato e di 'rete' per le donne vittime di violenza", dichiara il presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi. (Com)