Traffico Lombardia: su A8 chiusure notturne degli svincoli/stazioni di Busto Arsizio e Gallarate

- Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano e in direzione di Varese, nelle due notti consecutive di lunedì 3 e di martedì 4 giugno, dalle 23 alle 5. In alternativa, si consiglia, verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Busto Arsizio, si potrà percorrere la SS336 della Malpensa, poi la SS33 del Sempione e la SP527 con rientro, sulla A8, alla stazione autostradale di Castellanza, per proseguire verso Milano; verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Castellanza, si potrà percorrere la SP527 e la SS33 del Sempione e la SS336 della Malpensa con rientro, sulla A8, alla stazione autostradale di Busto Arsizio, per proseguire verso Varese. Sarà chiusa poi l'entrata dello svincolo di Busto Arsizio, verso Varese, nelle due notti consecutive di mercoledì 5 e di giovedì 6 giugno, con orario 22-5. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Castellanza. Sarà chiuso infine lo svincolo/stazione di Gallarate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per una notte, dalle 22 di venerdì 7 alle 5 di sabato 8 giugno. In alternativa si consiglia, in entrata verso Milano, di percorrere la SS33 del Sempione verso Milano, immettersi sulla SS336 della Malpensa ed entrare sulla A8 dallo svincolo autostradale di Busto Arsizio, per proseguire verso Milano; in uscita, per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, uscire allo svincolo di Cavaria o di Busto Arsizio, sulla stessa A8 Milano-Varese, oppure, alla stazione di Besnate della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.(com)