Abruzzo: Marsilio, convenzioni per 62 mln per interventi al territorio dopo il maltempo del 2017 (2)

- Tuttavia, visto che le risorse stanziate dal Cipe e assegnate con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri ci sono e sono pari a 202 milioni di euro, suddivise in tre annualità, bisognerà lavorare al meglio e rapidamente per fare in modo che i fondi relativi alla prima annualità vengano impegnati entro il 30 settembre prossimo". "A tal proposito - ha concluso Marsilio -, ci fidiamo della serietà delle amministrazioni interessate. I nostri uffici, in particolare quelli della Protezione civile regionale, sono a disposizione dei comuni e delle due aministrazioni provinciali per chiarimenti di qualsiasi genere. Non possiamo permetterci di rimandare i soldi indietro". Il presidente Marsilio ha poi ricordato che, entro gennaio 2020, occorrerà fare un aggiornamento della situazione attraverso una verifica oculata del piano delle emergenze e una ricognizione dei progetti esecutivi attraverso la piattaforma Rendis. La seconda annualità prevede risorse pari a 70 milioni di euro così come la terza annualità. (Ren)