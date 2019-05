Polonia: Schetyna (Po), Coalizione europea avrà ancora un futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione europea, formata dai partiti dell'opposizione polacca, è sorta per dedicarsi alle europee, ma la collaborazione dell'opposizione ha senso e continuerà, perchè non ci sono alternative. E' quanto dichiarato questa mattina all'emittente radiofonica "Trojka" da parte del leader di Piattaforma civica, Grzegorz Schetyna. Schetyna si è detto sorpreso del sostegno raccolto da Diritto e giustizia (PiS) al di fuori dei grandi centri urbani e ha osservato che forse la Coalizione europea non ha mobilitato a sufficienza il proprio elettorato. "Bisogna verificare quanto si siano impegnati i nostri candidati. Quelli non ben piazzati nelle liste non hanno sempre dato il massimo e ciò deve cambiare. Le liste che prepareremo per le politiche autunnali saranno composte da candidati in grado di lottare sempre al 100 per cento delle loro forze", ha conclsuo Schetyna. La Coalizione europea è formata da Piattaforma civica (Po), Partito popolare (Psl), Alleanza della sinistra democratica (Sld), Modern e Verdi. (Vap)