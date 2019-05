Romania-Ue: partito Alde vuole ritirarsi da gruppo europeo di cui faceva parte (2)

- Guy Verhofstadt, il leader della famiglia europea, ha spesso criticato i ruoli di Alde nel campo dello Stato di diritto e della giustizia e ha persino chiesto l'esclusione questa primavera. Da parte sua, Tariceanu ha detto a Verhofstad, prima delle elezioni europee, che Alde Romania non lo sosterrà al Parlamento europeo. I risultati delle elezioni mostrano però che il partito guidato da Tariceanu ha raggiunto il 4,1 per cento delle preferenze, un dato insufficiente per raggiungere la soglia e avere membri nel Parlamento europeo. (Rob)