Balcani: ministro Moavero, Italia tra i paesi di punta a sostegno integrazione Ue

- L’Italia è tra i paesi di punta nel sostenere un processo di integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nell’Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, rispondendo ad una domanda in Senato alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera dei deputati. “Noi siamo tra i paesi di punta nel sostenere la necessità di processo integrazione degli Stati dei Balcani occidentali, tenendo presente che per alcuni siamo allo stato di negoziato e per altri ancora ad una decisione di apertura sui negoziati”, ha detto Moavero dopo avere ricordato la prossima riunione ministeriale dell’11 e 12 giugno a Trieste i ministri dei 17 paesi aderenti all'Iniziativa centro europea (Ince), che nel 2019 ha la presidenza italiana. “Ci è difficile comprendere perché alcuni stati membri dell’Unione europea siano contrari all’apertura dei negoziati. Ci dispiace”, ha aggiunto Moavero che solo ieri ha ricevuto alla Farnesina l’omologo macedone, Nikola Dimitrov.(Res)