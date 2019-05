Imprese: Whirlpool, confermati 250 mln investimenti in Italia, riconversione sito Napoli per continuità industriale e occupazionale

- Si è tenuto oggi a Roma un incontro dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i vertici aziendali di Whirlpool Emea per un aggiornamento sul Piano industriale Italia 2019-2021 durante il quale l'azienda "ha condiviso importanti novità sullo stato di attuazione del Piano". Whirlpool, si legge nella nota dell'azienda, "ha ribadito la strategicità dell'Italia all'interno della regione Emea da un punto di vista industriale e commerciale e ha confermato le direttrici strategiche del Piano industriale firmato lo scorso 25 ottobre presso il Mise; in particolare gli investimenti pari a 250 milioni per il triennio 2019-2021 in attività di innovazione, prodotto, processo e ricerca e sviluppo nei suoi siti industriali in Italia. Nei primi mesi del 2019 sono già stati allocati oltre 80 milioni di euro. Sono stati inoltre riconfermati per i siti di Cassinetta di Biandronno - VA (polo Emea per i prodotti da incasso per le categorie freddo e cottura), Melano - AN (hub regionale per i piani cottura ad alta gamma) e Siena (dedicato alla produzione di congelatori orizzontali) la specializzazione in atto e i volumi produttivi e occupazionali previsti dal Piano Industriale firmato lo scorso ottobre. Il trasferimento a Comunanza (AP) della produzione delle lavatrici e lavasciuga da incasso dalla Polonia è stato altresì confermato. Il sito beneficerà quindi di un incremento dei volumi che porterà la produzione totale a oltre 800 mila unità". Relativamente al sito di Napoli, Whirlpool "intende procedere con la riconversione del sito e la cessione del ramo d'azienda a una società terza in grado di garantire la continuità industriale allo stabilimento e massimi livelli occupazionali, al fine di creare le condizioni per un futuro sostenibile del sito napoletano. Nei prossimi giorni, Whirlpool lavorerà con le organizzazioni sindacali, le istituzioni locali e nazionali per definire tutti i dettagli e le tempistiche della riconversione, che saranno resi noti non appena possibile".(Com)