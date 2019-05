Russia: Banca Intesa pronta a concedere prestito a Gazprom per costruzione impianto gas Amur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Intesa Russia, controllata di Intesa Sanpaolo, è pronta a concordare un prestito sindacato a Gazprom per la costruzione di un impianto di trattamento del gas ad Amur. Lo ha dichiarato Antonio Fallico, presidente del consiglio di amministrazione di Banca Intesa Russia. "Abbiamo buone relazioni bilaterali con Gazprom. Attualmente si parla della partecipazione a un finanziamento di questa azienda. La maggior parte del denaro andrà alla costruzione della centrale di trattamento del gas dell'Amur. Siamo particolarmente interessati perché c'è un partner italiano, Maire Tecnimont", ha dichiarato Fallico all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". La costruzione dell'impianto di Amur è in corso dall’ottobre del 2015. Un gas multicomponente dai centri di produzione di gas di Jakutsk e Irkutsk, verrà fornito alla società tramite il gasdotto Potere della Siberia (Sila Sibiri). La messa in servizio delle prime due linee tecnologiche dell'impianto è prevista per aprile 2021. L’impianto di Amur entrerà a pieno regime nel 2024. (Rum)