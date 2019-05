Rifiuti Roma: Lemmetti, pronto contratto servizio Ama, a giorni in giunta

- "Il contratto di servizio è pronto, al momento è al Segretariato, a giorni arriverà in Giunta". Lo ha detto l'assessore capitolino al Bilancio Gianni Lemmetti, nel corso della commissione capitolina Trasparenza, che si è riunita per avere chiarimenti sull'approvazione dei bilancio 2017-18 di Ama. "Sono arrivate le contro deduzioni dei Municipi e dell'Agenzia di controllo per la qualità dei servizi di Roma Capitale. - ha spiegato l'assessore - So che è stato integrato con alcune modifiche chieste dai Municipi, sempre a invarianza di costi". Inoltre, Lemmetti ha chiarito che per analizzarlo "abbiamo dato un po' più di tempo ai Municipi e all'Agenzia per la qualità di controllo dei servizi. Le osservazioni - ha concluso - sono state corpose da parte degli enti territoriali". (xcol2)