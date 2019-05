Kosovo: operazione polizia nel nord, liberato dipendente serbo dell'Unmik (3)

- Al dipendente russo della missione Onu in Kosovo (Unmik) Mikhail Krasnoshchekov dovrebbe essere tolta l'immunità diplomatica: lo ha chiesto il procuratore capo di Mitrovica Shyqyri Syla nella giornata di ieri. Syla ha chiesto ufficialmente al rappresentante speciale in Kosovo, Zahir Tanin, di togliere l'immunità diplomatica per procedere con il processo penale nei suoi confronti. Le unità speciali della polizia di Pristina hanno compiuto martedì mattina numerosi arresti, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. (segue) (Kop)