Kosovo: ministro Esteri Pacolli critica "ideologia razzista" della premier serba Brnabic

- La premier serba Ana Branbic non potrà entrare nel territorio kosovaro fino a quando continuerà a sostenere "l'ideologia razzista e malata contro la popolazione del Kosovo e le etnie che vivono là". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, inviando un messaggio alla Brnabic, come riportato dalla stampa di Pristina. La presa di posizione di Pacolli avviene dopo che la premier serba ha chiamato i kosovari "persone che vengono dalle montagne". "Commenti irati e totalmente inaccettabili sul Kosovo da parte del primo ministro serbo Ana Brnabic alla presenza del capo della delegazione Ue Sem Fabrizi", ha evidenziato il capo della diplomazia di Pristina secondo cui "il razzismo istituzionalizzato" in Serbia, promosso dal governo di Belgrado, "ha la sua fonte nell'ideologia ultra-nazionalista malata". (Kop)