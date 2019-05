Serbia-Kosovo: controreplica presidente serbo a portavoce Kfor, tutto è chiaro dopo sue dichiarazioni

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha replicato alle dichiarazioni pubblicate oggi dal quotidiano "Politika" del portavoce della missione Nato in Kosovo (Kfor), Vincenzo Grasso. In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha detto che con le ultime dichiarazioni Grasso "ha confermato che la Kfor non ha informato Belgrado" sull'operazione della polizia kosovara che sarebbe scattata nel nord del Kosovo. "Ho avvertito sia la comunità internazionale sia la nostra gente su quello che sarebbe accaduto. E' naturale che questo venga anche pubblicato dalla stampa. Se hanno pensato al fatto che io ho avvertito di qualcosa e che la stampa lo ha pubblicato in qualità di mio avvertimento, questo non significa che siamo stati messi a conoscenza di qualcosa e che lo sapessimo, ma (significa piuttosto) che il presidente Vucic ha scoperto tutto", ha replicato il capo dello Stato. (segue) (Seb)