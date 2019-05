Ucraina: Zelensky a colloquio con ministri Esteri Germania e Francia su prospettive accordi Minsk

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso di “proposte creative” per attuare gli accordi di Minsk con i ministri degli Esteri di Francia e Germania. Lo ha affermato il vicedirettore dell’amministrazione presidenziale ucraina, Vadym Prystaiko, commentando l’incontro a Kiev fra Zelensky, il tedesco Heiko Maas e il francese Jean-Yves Le Drian. “Abbiamo concordato che gli accordi di Minsk dovranno essere attuati, e che vanno rilanciate in una nuova modalità le attività del Gruppo di contatto trilaterale sul Donbass, sospese da molto tempo. Sono state discusse alcune idee creative in materia”, ha spiegato Prystaiko. Il rappresentante dell’amministrazione presidenziale ha però specificato di non poter dare comunicazioni sulle idee elaborate nel corso della riunione. (segue) (Res)