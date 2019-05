Economia: Visco (Bankitalia), prodotto in Italia diminuito nel corso del 2018

- Il prodotto in Italia è leggermente diminuito nel corso del 2018: considerando l’intero anno la crescita è stata dello 0,9 per cento, poco più della metà di quella del 2017. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante la presentazione della Relazione annuale per l’anno 2018 che si è tenuta questa mattina a Roma. “Hanno influito negativamente la decelerazione dell’attività in Germania e l’aumento dell’incertezza, che ha risentito dell’acuirsi delle tensioni sui titoli pubblici”, ha detto Visco, aggiungendo che le conseguenze di questi fattori includono “il ridimensionamento dei piani d’investimento delle imprese e il rallentamento della spesa delle famiglie”. (segue) (Ems)