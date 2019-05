Economia: Visco (Bankitalia), prodotto in Italia diminuito nel corso del 2018 (2)

- Il governatore della Banca ha poi sottolineato un rafforzamento del corso relativo ai contratti a tempo indeterminato, “sospinto dalle trasformazioni di quelli a termine”. In particolare, è stato sottolineato il contributo del decreto dignità a questo riguardo. “Nelle valutazioni ufficiali l’introduzione del reddito di cittadinanza e le nuove misure in maniera pensionistica porterebbero, senza considerare gli effetti restrittivi delle relative coperture, ad un aumento del prodotto di circa 0,6 punti percentuali nel triennio 2019-2021”, ha aggiunto Visco, sottolineando che queste valutazioni sono “condivisibili in termini di spesa integrale dei fondi stanziati, mentre presentano ampi margini di incertezza riguardo i possibili effetti sull’occupazione”. (segue) (Ems)