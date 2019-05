Economia: Visco (Bankitalia), prodotto in Italia diminuito nel corso del 2018 (3)

- In aggiunta, Visco ha sottolineato quanto le tensioni sul mercato delle obbligazioni pubbliche italiane stiano influenzando negativamente le prospettive di crescita. “Il rendimento dei titoli decennali è di quasi un punto percentuale più alto dei valori osservati nel mese di aprile dello scorso anno: il differenziale rispetto ai titoli corrispondenti in Germania è aumentati di 160 punti base, a circa 280”, ha detto il governatore della Banca, sottolineando l’importanza di affrontare in maniera efficace il deterioramento del quadro macroeconomico e l’aumento dei costi di provvista delle banche. (Ems)