Salute: all'Istituto neurotraumatologico italiano di Grottaferrata (Rm) si apre agli animali d'affezione

- Amici a quattro zampe per allietare la degenza del malato e combattere così solitudine e depressione sul letto di ospedale. All’Istituto Neurotraumatologico Italiano (Ini) di Grottaferrata è ora possibile l’accesso agli animali domestici in visita ai pazienti in diversi reparti della struttura. Le attività assistite con gli animali hanno preso avvio nell’hospice. Il servizio 'Pet visiting', appena inaugurato, entra ufficialmente nel protocollo della casa di cura. Un regolamento interno alla struttura, permetterà l’accesso agli animali d’affezione in visita ai degenti per distrarre dalla malattia e dare sollievo ai malati e ai loro familiari. "I benefici della pet-therapy sulla qualità di vita e sul senso di solitudine dei malati sono ben documentati - spiega Francesca Bordin, responsabile medico dell’Unità di cure palliative presso l’Ini - Gli animali possono aiutare a sentirsi meno soli, combattere la depressione, ridurre lo stress e l’ansia del ricovero, offrire svago e distrazione dal dolore e dalla malattia, migliorare la qualità del sonno e promuovere ricordi positivi. In un momento di fragilità personale e familiare, l’arrivo di un cane o la visita del proprio animale riproduce un senso di normalità che spesso si perde lungo il percorso della malattia. Inoltre la mediazione di un animale facilita i rapporti di relazione tra malati, familiari e personale sanitario". Il progetto dell’Ini ‘Teniamoci per zampa’ è un percorso piuttosto articolato. (segue) (Rer)