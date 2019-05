Salute: all'Istituto neurotraumatologico italiano di Grottaferrata (Rm) si apre agli animali d'affezione (2)

- "L’Ini di Grottaferrata possiede una peculiarità invidiabile: un hospice interno alla struttura sanitaria, in stretta contiguità con il reparto di oncologia, con cui lavora in integrazione attraverso un modello di ‘simultaneous care’ - afferma l’esperta - Nell’hospice, per consuetudine, gli animali d’affezione possono già entrare e passare un po’ di tempo con i loro padroni. I benefici riscontrati ci hanno ispirato a portare avanti un progetto ambizioso, finalizzato all’adozione e alla permanenza di un cane stanziale che aiuti il personale medico e infermieristico con ripercussioni positive su pazienti, familiari, e operatori sanitari. Sarebbe il primo hospice nel Lazio, il secondo in Italia". "Mentre si compiono i passi necessari dal punto di vista legislativo ed organizzativo (il primo è stata l’avvenuta iscrizione della struttura nell’elenco regionale delle strutture sanitarie non specializzate che erogano la Iaa Interventi assistiti con gli animali, e siamo la seconda nella nostra Asl) - spiega ancora Bordin - abbiamo deciso di intraprendere una serie di attività grazie alla sensibilità della Direzione della Struttura ed alla collaborazione con l’associazione del territorio Tendi la Zampa. Sviluppando il progetto poi, abbiamo deciso di aprire anche ad altri pazienti ricoverati nella Casa di cura Ini, in particolare a quelli oncologici, la possibilità di avere visite dei loro animali d’affezione in spazi dedicati, sia all’interno che negli ampi giardini della struttura, secondo procedure stabilite dal regolamento interno appositamente redatto". (segue) (Rer)