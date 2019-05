Salute: all'Istituto neurotraumatologico italiano di Grottaferrata (Rm) si apre agli animali d'affezione (3)

- "L’hospice non è un luogo di cura è una filosofia di cura: la filosofia delle cure palliative. Prendersi cura della persona e non della malattia, con i suoi bisogni, fisici, psicologici, sociali, e spirituali, per un sollievo della sofferenza. La legge 38 del 2010 che sancisce il diritto all’accesso alle cure palliative è ancora troppo poco conosciuta dai cittadini e anche dai sanitari. Ben vengano quindi iniziative volte a promuovere la cultura del sollievo. Le condizioni necessarie? - conclude l’esperta - Entusiasmo e motivazione; sinergia e condivisione tra l’equipe di progetto e la Direzione; investimento in rapporto ai costi; forte attenzione al benessere dell’animale; collaborazione con le associazioni del territorio; formazione continua. Il lavoro di squadra è tutto". (Rer)