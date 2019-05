Finestra sul mondo: Italia-Ue, mercati ed economisti a sopresa appoggiano Salvini nella disputa contro Bruxelles

- Mercati finanziari e economisti internazionali a sorpresa sembrano gradire il progetto politico di Salvini di indurre uno "shock fiscale" per rilanciare la crescita italiana, o quantomeno non si sono fatti impressionare dal rischio di un rinnovato braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sul bilancio dell'Italia e sono critici nei confronti dei criteri di giudizio adottati dalla Commissione europea: è quanto si evince da due articoli pubblicati oggi venerdì 31 maggio dal quotidiano economico britannico "Financial Times". E' infatti con una certa sorpresa che il giornale della City di Londra registra il perdurare dell'appetito degli investitori internazionali per i titoli di Stato italiani, in barba appunto ai rilievi mossi da Bruxelles al governo di Roma in materia di andamento tendenziale del suo debito pubblico. L'ultima asta di obbligazioni statali organizzata dal ministero del Tesoro italiano ieri giovedì 30 maggio ha incontrato una domanda robusta: l'Italia ha offerto 2,75 miliardi in obbligazioni a 10 anni con un rendimento del 3 per cento e 1,89 miliardi in titoli a 5 anni con un rendimento dell'1,75 per cento, oltre a stock minori di titoli indicizzati al tasso Euribor; ebbene la domanda ha superato l'offerta di 1,78 volte. Questo eccesso di domanda per i titoli italiani, annota il "Financial Times", è stato superiore anche a quello registrato nell'asta precedente e si è verificato all'indomani della lettera inviata da Bruxelles che potrebbe far presagire l'avvio di una procedura contro l'Italia per infrazione delle regole Ue in materia di conti pubblici. In un altro lungo articolo di analisi poi, il quotidiano finanziario britannico riporta che le ultime bellicose dichiarazioni in materia di economia fatte negli scorsi giorni dal vicepremier italiano e leader della Lega Matteo Salvini, all'indomani della sua netta vittoria ottenuta alle elezioni europee, questa volta stanno raccogliendo consensi tra gli economisti internazionali, anche fra coloro che normalmente non approvano le sue scelte politiche: il "Financial Times" raccoglie le opinioni di diversi autorevoli economisti, molto polemici nei confronti dei criteri tecnici che sono alla base dei rilievi rivolti da Bruxelles al governo di Roma. Al centro di questa disputa teorica, spiega il giornale, c'è un indicatore economico, lo "output gap", che nei prossimi mesi può determinare quanto spazio di manovra abbia il governo populista italiano nell'adozione delle sue politiche economiche: secondo alcuni dei commenti citati, la posizione in materia adottata dalla Commissione sarebbe addirittura "senza senso"; molto raramente, conclude il "Financial Times", l'esecutivo Ue è stato criticato così duramente l'utilizzo di un indicatore tecnico. (Sit)