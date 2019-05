Finestra sul mondo: Italia, si ridefiniscono i ruoli all’interno del governo gialloverde

- All’indomani delle elezioni europee, la situazione politica in Italia si presenta particolarmente delicata. Un italiano su tre ha votato per la Lega, il partito del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, conferendogli di fatto un potere non indifferente anche a livello europeo. Salvini dunque starebbe già programmando i prossimi passi, come scrive il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, e si parla di elezioni anticipate, magari in autunno. Il quotidiano “Haldelsblatt” avanza invece l'ipotesi di un voto il 22 o il 29 settembre. Un nuovo governo, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, difficilmente riuscirebbe però ad approvare in tempo il bilancio per il 2020. Nel frattempo, il leader leghista porta avanti i temi con cui ha conquistato la fiducia degli italiani e considera un ostacolo le rimostranze della Commissione sulla condizione del debito pubblico italiano. (Sit)