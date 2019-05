Finestra sul mondo: Imprese, Fca conferma la sua posizione sul progetto di fusione con Renault

- Sulla proposta di fusione presentata a Renault, Fiat Chrysler Automobiles (Fca) resta ferma sulla sua posizione, spiegando che l’offerta non è trattabile. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, sottolineando che in Francia molti osservatori giudicano il progetto poco vantaggioso per Renault e chiedono di rivederne i termini. “Questa proposta sembra equa, è stata approvata dal consiglio di amministrazione. Si tratta di prendere o lasciare, e subito”, fanno sapere fonti interne a Fca. Il gruppo italo-statunitense vuole effettuare l’operazione basandosi su una valorizzazione del 24 maggio, quando il titolo del costruttore francese ha raggiunto il punto più basso degli ultimi cinque anni. In quel momento il valore di Fca ammontava a 18 miliardi di euro, mentre quello di Renault era di 14,7 miliardi di euro. Sulla base di queste capitalizzazioni, gli azionisti di Fca riceverebbero il 55 per cento del nuovo gruppo, mentre a quelli di Renault spetterebbe il 45 per cento. Un momento di debolezza causato dai problemi dell’Alleanza tra Renault e i partner Nissan e Mitsubishi. “I nostri azionisti ci dicono che è Fca ad essere sottovalutata rispetto ai profitti realizzati negli Stati Uniti. Se le condizioni dovessero essere riviste, non convaliderebbero l’operazione” ha fatto sapere una fonte interna a Fca. (Sit)