Finestra sul mondo: Germania, leader Spd Nahes verso le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell’Sdp e capogruppo parlamentare, Andrea Nahes, potrebbe perdere entrambe le cariche. In caso di sconfitta per l’elezione di un nuovo capogruppo, infatti, secondo un’indiscrezione del quotidiano tedesco “Bild” filtrata dal quotidiano “Welt”, Nahes potrebbe rassegnare le proprie dimissioni da leader. Il suo ruolo all’interno del partito è in discussione soprattutto in seguito ai deludenti risultati delle elezioni europee e di quelle nel Land di Brema. Lo scorso 30 maggio, durante una riunione speciale del gruppo parlamentare, diversi nomi avevano dichiarato di non voler gareggiare contro Nahes in una nuova votazione, tra cui l'ex leader del partito Martin Schulz e Matthias Miersch. Nel frattempo, sulla stampa tedesca si parla di una votazione di prova in occasione della quale Nahes non avrebbe raggiunto una solida maggioranza, secondo quanto scrive il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Sit)