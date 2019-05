Finestra sul mondo: Francia, Macron punta sui temi ambientali per rilanciare il mandato

- Dopo il buon risultato alle elezioni europee ottenuto dal partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole concentrare l’attenzione sui temi ecologici. Da Matignon, sede del governo, fanno sapere che la transizione ecologica sarà al centro del discorso che farà il primo ministro, Edouard Philippe, il 12 giugno prossimo per dare ufficialmente il via al secondo atto del quinquennio. “La grande sfida consiste nel mostrare che l’ecologia è al centro del nostra azione politica, come il taglio delle tasse o la tenuta dei conti” afferma l’entourage di Philippe. Lo strumento preparato dal governo per sviluppare questo dossier è il Consiglio di difesa ecologico, che dovrebbe tenersi a luglio. A questo si aggiunge la “convenzione cittadina”, con dei francesi tirati a sorte per lavorare su proposte riguardanti l’ambiente. “I risultati delle elezioni europee ci danno maggiori responsabilità, soprattutto sulla riuscita della transizione ecologica”, spiega il delegato generale de La République en marche, Stanislas Guerini. (Sit)