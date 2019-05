Finestra sul mondo: Regno Unito, Trump vuole influenzare le scelte politiche ed economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essere stata a lungo in bilico, la visita di tre giorni che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump compirà a Londra la prossima settimana rischia di diventare ancora più controversa di quanto fosse fino a pochi giorni fa: dalle rivelazioni ed anticipazioni apparse oggi 31 maggio sulle prime pagine dei maggiori quotidiani britannici, infatti, traspare chiaramente l'intenzione di Trump di influire su alcune delle più sensibili scelte politiche ed economiche che il Regno Unito si trova a dover fare in questo momento. Innanzitutto c'è la questione Huawei: l'attuale primo ministro britannico Theresa May sembra aver deciso di permettere al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei di partecipare alla costruzione della futura rete 5G nazionale di telefonia mobile ad altissima velocità; entro la fine di giugno la May sarà sostituita alla guida del Partito conservatore e dell'esecutivo, ma intanto Trump è pronto a minacciare di limitare lo scambio di informazioni di intelligence tra i servizi segreti Usa e quelli del Regno Unito se il governo britannico, chiunque sarà a guidarlo, non cambierà idea su Huawei. Lo rivela il quotidiano "Financial Times", che cita le dichiarazioni di funzionari britannici e statunitensi secondo i quali il presidente Usa ha deciso di esprimere di persona questa minaccia durante la sua visita a Londra, dopo che su questa questione finora hanno fallito le pressioni esercitate dai suoi ministri e più stretti collaboratori. L'aministrazione Trump, ricorda il giornale della City di Londra, ha preso severe misure restrittive contro Huawei che accusa di essere un "cavallo di Troia" dei servizi segreti della Cina, ed ha esortato i paesi alleati a fare lo stesso. Il presidente Usa poi sembra voler influenzare anche la scelta del futuro leader del Partito conservatore e del governo britannico: lo sostiene il quotidiano "The Telegraph" scrivendo che Donald Trump ha indicato Boris Johnson come suo candidato preferito; la preferenza del presidente degli Stati Uniti, dice il "Telegraph", è motivata dal crescente fastidio per il rinvio della Brexit che Trump ha sempre sostenuto. Nelle dichiarazioni rese ieri giovedì 30 maggio il presidente Usa si è fermato ad un passo, spiega il giornale filo-conservatore ed ultra-euroscettico, dall'esprimere formalmente l'investitura dell'ex ministro degli esteri ed ex sindaco di Londra; ma comunque ha definito Boris Johnson "un amico" per il quale lui nutre "una grande rispetto". Il quotidiano prevede che Trump avrà un incontro con Boris Johnson, una riunione "privata" che rappresenterà una notevole rottura delle convenzioni di protocollo. Ed a quella riunione potrebbe partecipare anche Nigel Farage, il leader del Brexit Party che ha appena stravinto le elezioni europee nel Regno Unito e che nelle elezioni presidenziali Usa del 2016 fece campagna accanto a Trump: un tale incontro a tre, annota il "Telegraph", significherebbe in maniera evidente che il presidente statunitense vorrebbe svolgere il ruolo di "facilitatore" di una alleanza politica nel Regno Unito tra un Partito conservatore guidato da Boris Johnson ed il Brexit party di Nigel Farage, con il chiaro obbiettivo di realizzare finalmente la Brexit e portare il paese al più presto fuori dall'Unione Europea. (Sit)