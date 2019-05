Finestra sul mondo: Spagna, Parlamento Ue sospende i pass temporanei agli eurodeputati spagnoli

- Gli eurodeputati spagnoli non potranno disporre del pass temporaneo per accedere alle sedi del Parlamento europeo. Lo riferisce il quotidiano "El Pais", spiegando che il presidente dell'Assemblea di Strasburgo, Antonio Tajani, ha annunciato ieri, 30 maggio, la sospensione della consegna dei permessi provvisori e l'annullamento di quelli già concessi per tutti gli eletti spagnoli, in attesa che il governo centrale consegni la lista ufficiale dei nomi di coloro che hanno i requisiti per occupare legittimamente il seggio. Il provvedimento arriva in risposta alla richiesta avanzata da Psoe, Pp e Ciudadanos all'indomani del tentativo dell'ex leader catalano Carles Puigdemont e dell'ex consigliere Toni Comin di entrare nella sede dell'Europarlamento a Bruxelles dopo essere stati eletti in Spagna, il paese dal quale sono fuggiti per sottrarsi all'arresto per ribellione per aver organizzato il referendum sull'indipendenza del 1 ottobre 2017. (Sit)