Finestra sul mondo: Spagna, imprenditori catalani insoddisfatti dalle politiche del presidente Torra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Circolo dell'economia, l'associazione che riunisce i principali imprenditori della Catalogna, ha lanciato l'allarme sulla progressiva perdita economica dell'autonomia e puntato il dito contro il presidente della Generalitat, Quim Torra, lamentando la sua politica centrata centrata quasi esclusivamente sul conflitto aperto con lo Stato centrale sulla questione dell'indipendenza. Lo scrive il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che, in occasione della XXXV Conferenza del Circolo, celebrata ieri 30 maggio a Sirges (Barcellona), il presidente Juan José Brugera ha invitato il governatore ad attivare il "governo del fare" e di concentrarsi sul settore dei servizi pubblici, dell'istruzione, della salute e del welfare. Torra, dal canto suo, ha invece rivendicato i buoni risultati dell'economia catalana e invitato i datori di lavoro catalani a sostenere la richiesta di un referendum concordato e "parlare forte e chiaro, qui e a Madrid, per rivendicare quanto i cittadini hanno espresso nelle urne", in riferimento ai risultati del movimento indipendentista alle legislative e alle europee, tenute rispettivamente il 28 aprile e il 26 maggio. (Sit)