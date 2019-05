Finestra sul mondo: Usmca, amministrazione Usa al lavoro per arrivare a ratifica accordo questa estate

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato che l'amministrazione presidenziale Usa è al lavoro per arrivare alla ratifica del trattato commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) da parte del Congresso Usa questa estate. “Abbiamo la possibilità storica di rafforzare i legami economici tra i nostri due paesi con l’approvazione dell’Usmca”, ha detto Pence parlando alla stampa a seguito del suo incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau, a Ottawa, nella giornata di ieri, 30 maggio. “Voglio garantirvi che stiamo facendo sforzi energici per ottenere l'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti quest'estate", ha dichiarato. Ieri il primo ministro canadese Justin Trudeau ha formalmente presentato al parlamento del suo paese la legge per ratificare l'accordo commerciale con Stati Uniti e Messico. Il parlamento ha aspettato mesi prima di essere chiamato ad esprimersi sull'accordo che andrà a sostituire il precedente Nafta, a causa della disputa tra l'amministrazione Trudeau e la Casa Bianca sulle tariffe su acciaio e alluminio. Trudeau ha esortato i legislatori canadesi a concludere rapidamente l'accordo ora che le tariffe sono state sollevate. "Il nuovo Nafta garantirà l'accesso a una zona commerciale che rappresenta più di un quarto dell'economia globale" , ha detto Trudeau, citato dalla stampa Usa. "E' ora che i membri di quest'Aula lo ratifichino", ha aggiunto. (Sit)