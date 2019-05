Finestra sul mondo: Usa, il procuratore generale Barr ritiene che Mueller avrebbe potuto decidere incriminazione Trump

- Il procuratore speciale Robert Mueller avrebbe potuto esprimere una decisione sull'accusa di ostruzione nei confronti del presidente Trump, indipendentemente dalla politica del dipartimento di Giustizia che proibisce l'incriminazione di un presidente in carica. lo ha detto ieri, 30 maggio, il procuratore generale William Barr. Il capo del dipartimento della Giustizia ha affermato durante un'intervista a “Cbs News” di ritenere che Mueller avesse la possibilità di esprimere le proprie opinioni rispetto a quanto poi il consigliere speciale avrebbe potuto autorizzare. "Personalmente ritengo che (Mueller) avrebbe potuto prendere una decisione, avrebbe potuto raggiungere una conclusione" in merito ad eventuali incriminazioni, ha detto Barr. Nei suoi primi commenti pubblici sull'indagine “Russiagate”, il procuratore speciale Robert Mueller ha affermato mercoledì che incriminare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per presunti casi di ostruzione della giustizia "non era un'opzione" che poteva essere considerata a causa delle politiche del dipartimento di Giustizia. Se l'ufficio del procuratore speciale avesse avuto "fiducia nel fatto che il presidente non abbia chiaramente commesso un crimine, lo avremmo detto. Non abbiamo, però, determinato se il presidente abbia commesso un crimine", ha dichiarato il procuratore speciale nel contesto di una dichiarazione di 10 minuti. Mueller ha difeso le indagini che ha supervisionato – relative all’interferenza russa nelle elezioni presidenziali Usa del 2016 e la possibile collusione tra Mosca e lo staff elettorale di Donald Trump – e ha affermato che una sua testimonianza di fronte al Congresso non era necessaria. (Sit)