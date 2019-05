Libia: ministro Moavero, Italia in prima linea per reinsediamenti rifugiati

- L’Italia è il primo paese per i reinsediamenti dei rifugiati in Libia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, alle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera dei deputati. “Noi sosteniamo che i corridoi umanitari per rifugiati siano la soluzione. Questi non possono essere lasciati nelle mani delle trafficanti”, ha detto Moavero sottolineando il sostengo “concreto” dato in questo contesto dall’ambasciata italiana in Libia, “sempre aperta e operativa”. (Res)