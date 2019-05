Aerospazio: satellite Yamal-601 è in orbita, costruito da Thales Alenia Space per Gazprom Space System

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il satellite per le telecomunicazioni Yamal-601, progettato e costruito da Thales Alenia Space per l'operatore russo Gazprom Space System (GSS), è stato lanciato con successo dal Cosmodromo di Bajkonur in Kazakhstan tramite un vettore Proton M/Breeze M. Lo riferisce un comunicato stampa. Questo satellite fornirà comunicazioni fisse, servizi di trasmissione e accesso a internet. Thales Alenia Space è stata prime contractor del programma e si è occupata della progettazione, produzione e consegna del satellite, così come del software di controllo per il segmento di terra. Basato sulla piattaforma Spacebus 4000C4, Yamal 601 è dotato sia di transponder a banda 18C, per una copertura della Russia, dei paesi della Comunità di Stati indipendenti vicini, del Medio-oriente e parte del sud est Asiatico, che di un payload Ka-band con 32 raggi spot per la parte europea della Russia così come l'Ovest della Siberia. (segue) (Com)