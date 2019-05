Aerospazio: satellite Yamal-601 è in orbita, costruito da Thales Alenia Space per Gazprom Space System (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il satellite Yamal-601 pesava 5,4 tonnellate al lancio, con 7,3 kW di potenza del payload e una durata progettata superiore a 15 anni. Yamal-601 sostituirà Yamal-202 nella posizione orbitale 49 gradi est, per fornire una copertura estesa. "Dopo l'eccellente relazione già stabilita nell'ambito della famiglia Yamal-200 e Yamal-400, siamo lieti di continuare ad aiutare Gazprom Space Systems nella sua crescita in orbita", ha detto Jean Loïc Galle, amministratore delegato di Thales Alenia Space. "Siamo orgogliosi di contribuire al lancio di uno dei più potenti satelliti di comunicazione operanti nello spazio orbitale russo, in termini di larghezza di banda", ha concluso. (Com)