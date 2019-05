Turkmenistan-Russia: presidente Berdimuhamedov riceve Medvedev, focus su rapporti economici

- Il primo ministro russo, Dmitrij Medvedev, e il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, hanno discusso ad Ashgabat dell’agenda economica bilaterale prima della riunione del consiglio dei capi di governo della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). "Sono lieto di questa opportunità, anche se in modalità ridotta, di incontrarvi e parlare dello sviluppo delle nostre relazioni amichevoli, di buon vicinato, strategiche, che consistono in vari aspetti", ha detto il primo ministro della Federazione Russa, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". Medvedev ha sottolineato il gran numero di esempi che testimoniano i progetti in corso, sia a livello interregionale che bilaterale ed internazionale. Commentando l'imminente riunione del Consiglio dei capi di governo della Csi, il primo ministro russo ha osservato che molte questioni importanti sono all'ordine del giorno. "Questa è una buona piattaforma per sincronizzare gli orologi, osservare lo sviluppo di progetti economici e di alcuni altri progetti nel formato Csi", ha dichiarato il premier russo. (Res)