Ucraina: assume incarico nuovo direttore Missione monitoraggio Osce per il Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo direttore della Missione speciale di monitoraggio Osce in Ucraina, Yasar Halit Cevik, ha assunto ufficialmente l’incarico. La cerimonia del passaggio di consegne con il predecessore, Ertugrul Apakan, si è tenuta presso la sede dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa a Vienna. Apakan ha ringraziato l’Osce e i paesi partecipanti per il sostegno alla missione, e ha ricevuto una medaglia dal segretario generale dell’organizzazione, Thomas Greminger. “Lascio il paese nella speranza che la prospettiva di un cessate il fuoco stabile possa divenire realtà”, ha affermato Apakan. (segue) (Res)