Tangenti: Altitotante rinuncia a udienza davanti al Riesame

- Fabio Altitotante ha rinunciato all'udienza, in programma venerdì mattina, davanti al Tribunale del Riesame di Milano per chiedere un'attenuazione della misura cautelare. L'ex sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega all'Area Expo era finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e finanziamento illecito nell'ambito dell'inchiesta "Mensa dei poveri" sul presunto giro di tangenti, appalti nomine pilotate e finanziamento illecito. "Non abbiamo visto una corretta attività di 'discovery' degli atti che consenta una vera parità tra le parti", ha detto il legale di Altitonante, Vinicio Nardo, spiegando il motivo della rinuncia a presentarsi in udienza. Secondo la difesa, non c'è stato il tempo necessario per visionare e studiare alcuni atti che la Procura avrebbe depositato troppo a ridosso dell'udienza di oggi.(Rem)