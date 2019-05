Kazakhstan-Ue: presidente Tokayev riceve Tusk, focus su commercio ed economia

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha avuto dei colloqui bilaterali con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che ha iniziato oggi la sua prima visita ufficiale in Kazakhstan. Tokayev e Tusk hanno discusso della cooperazione tra bilaterale in vari settori, in particolare nel commercio e nell'economia. “La visita di Donald Tusk a Nur-Sultan è di particolare importanza per aumentare il livello di collaborazione con Bruxelles e gli Stati membri dell'Ue e un'importante pietra miliare nello sviluppo della cooperazione tra il Kazakistan e l'Unione europea”, si legge nel profilo Twitter del ministero degli Esteri del Kazakhstan. “Il significato della visita di Donald Tusk è determinato dallo status dell’Ue, che ha la più grande economia al mondo ed è il principale partner commerciale di 80 paesi. Pertanto, un'attenzione particolare è rivolta al commercio e alla cooperazione economica”, si legge inoltre nei tweet. (Res)