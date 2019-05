Somalia: statunitense James Swan nuovo inviato speciale Onu

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha nominato il diplomatico statunitense James Swan come nuovo inviato speciale per la Somalia e capo della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (Unsom). Swan, si legge in una nota dell’ufficio di Guterres, subentra al sudafricano Nicholas Haysom. Diplomatico esperto con una lunga carriera internazionale in seno al governo degli Stati Uniti, Swan ha trascorso gran parte della sua carriera in paesi africani alle prese con complesse transizioni politiche: è stato ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo dal 2013 al 2016, rappresentante speciale Usa per la Somalia dal 2011 al 2013 e ambasciatore a Gibuti dal 2008 al 2011. In precedenza, Swan è stato vicesegretario di Stato per gli Affari africani dal 2006 al 2008 e direttore per le analisi africane presso l'ufficio di intelligence e ricerca del dipartimento di Stato dal 2005 al 2006. (Res)