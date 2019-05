Cina-Vanuatu: premier Salwai conclude visita a Pechino, impegno a rafforzare cooperazione (4)

- Il giorno seguente Salwai è stato ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping, che ha esortato i due paesi a rafforzare il dialogo a tutto tondo, la cooperazione e gli scambi per portare avanti il partenariato strategico. Xi ha detto che i legami bilaterali stanno vivendo il miglior momento della loro storia e sono un modello di relazioni tra i paesi insulari della Cina e del Pacifico. "I paesi, non importa se grandi o piccoli, forti o deboli, ricchi o poveri, sono membri uguali della comunità internazionale", ha sottolineato Xi. Il leader cinese ha evidenziato l'adesione di Vanuatu al principio di un'unica Cina e ha assicurato il sostegno di Pechino al paese partner nella scelta autonoma di un percorso di sviluppo che si adatti alle sue condizioni nazionali. Il presidente cinese ha invitato le due parti a mantenere lo slancio degli scambi ad alto livello, a espandere il dialogo tra i partiti politici dei due paesi e tra le loro istituzioni legislative e a scambiare più esperienze nella governance, in modo da approfondire la reciproca fiducia politica. (segue) (Cip)