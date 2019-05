Cina-Vanuatu: premier Salwai conclude visita a Pechino, impegno a rafforzare cooperazione (5)

- "Dovremmo firmare un piano di cooperazione per costruire congiuntamente la Nuova via della seta come un'opportunità per rafforzare l'allineamento delle strategie di sviluppo, sfruttare il potenziale della cooperazione ed espanderla in vari campi", ha detto Xi. La Cina è disposta ad approfondire la cooperazione in materia di tecnologia agricola con Vanuatu, sostenere lo sviluppo delle sue industrie competitive e continuare a incoraggiare le imprese cinesi a investire nel paese, ha affermato. "La Cina mantiene l'approccio di sostenere la giustizia e perseguire interessi condivisi e principi di sincerità, risultati concreti, affinità e buona fede per rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi insulari del Pacifico, ha affermato. Xi ha sottolineato che la Cina non persegue interessi privati ​​o la cosiddetta "sfera di influenza" nei paesi insulari del Pacifico, e sarà sempre un loro affidabile amico e partner. (segue) (Cip)