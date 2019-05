Cina-Vanuatu: premier Salwai conclude visita a Pechino, impegno a rafforzare cooperazione (6)

- Salwai ha detto che Vanuatu ammira la Cina per la sua attenzione alla parità di trattamento dei paesi, indipendentemente dal fatto che siano grandi o piccoli, ricchi o poveri, forti o deboli, e ha espresso gratitudine per il sincero aiuto di Pechino al suo paese in base alle sue reali esigenze. "Vanuatu rafforzerà la cooperazione con la Cina in settori come la costruzione congiunta della Nuova via della seta, l'attuazione dell'agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile e la gestione dei cambiamenti climatici", ha affermato il primo ministro Salwai. (Cip)