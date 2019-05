Mauritania: elezioni presidenziali, incontro dell'ambasciatore Usa con il candidato Boubacar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle presidenziali in Mauritania, Sidi Mohamed O. Boubacar, ha discusso ieri con l'ambasciatore statunitense a Nouakchott, Mickel Dodman, i preparativi per le elezioni presidenziali previste per il 22 giugno. Secondo quanto riferisce il sito "Sahara media", questo incontro ha avuto luogo presso la sede della campagna del candidato a Nouakchott e ha anche permesso di discutere le relazioni tra Mauritania e Stati Uniti. L'ambasciata Usa, in una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana, ha detto che gli Stati Uniti seguiranno da vicino le campagne e le elezioni presidenziali del 2019 in Mauritania. (Res)