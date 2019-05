Algeria: l'immunità parlamentare di Ould Abbas e Said Barkat sarà presto revocata

- Il comitato legale del Consiglio della nazione (senato) algerino ha approvato la decisione di revocare l'immunità parlamentare a due senatori, Djamel Ould Abbas e Said Barkat. Questa operazione sarà ratificata con una votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei suoi membri (50 per cento +1). Viene dopo l'audizione, venti giorni fa, dalla commissione giuridica, amministrazione, diritti umani, organizzazione locale, pianificazione territoriale e divisione territoriale del Consiglio della Nazione sui due ex ministri Djamel Ould Abbas e Said Barkat. "Conformemente alle disposizioni dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 125 (paragrafi 2 e 3) del regolamento interno del Consiglio della Nazione e in considerazione della richiesta del ministro della Giustizia, si procede con l'attivazione della procedura parlamentare di revoca dell'immunità di due membri del Consiglio della nazione, Djamel Ould Abbas e Said Barkat, "si legge nel Comunicato stampa del Consiglio. (Ala)