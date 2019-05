Algeria: Gaid Salah mette in guardia contro coloro fomentano crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell’esercito algerino, Ahmed Gaid Salah, ha detto ieri, durante la sua visita al Sesto distretto militare, che "l'unico modo per risolvere la crisi nel nostro paese è adottare la via del dialogo serio, razionale, costruttivo e lungimirante che pone l'Algeria al di sopra di ogni considerazione”. Il viceministro della Difesa Salah ha pronunciato un nuovo discorso in cui evoca l'importanza di un dialogo onesto e costruttivo per sollevare l'Algeria dall'attuale crisi. L’ufficiale ha confermato che “non vi è alcuna giustificazione per la perdita di tempo e di distanza dal percorso di un dialogo onesto e costruttivo”, e ha messo in guardia “contro i piani di alcune persone di voler esacerbare la situazione e perpetuare questa crisi, diffondendo consapevolmente voci, disinformazione e bugie, continuamente, attraverso molti media”. (Ala)