Libia: Zuwara, sicurezza trova gruppo migranti nascosti in una casa nel centro

- Le forze di sicurezza di Zuwara, nell’ovest della Libia, ha trovato un gruppo di immigrati clandestini nascosti in un appartamento nel centro della città. Dopo aver ricevuto informazioni circa la loro presenza nel centro storico di Zuwara la polizia ha effettuato un blitz e ha fermato sei sudanesi e 26 migranti provenienti da altri paesi africani per portarli in un centro di detenzione per migranti. (Lit)