Droga: Salvini su operazione Firenze, lotta dura a venditori morte

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive in una nota "stroncata a Firenze una banda italo-albanese che trafficava in droga: grazie ai Carabinieri e agli inquirenti. Nessuna tolleranza per i criminali, lotta dura ai venditori di morte, massimo sostegno alle nostre Forze dell'Ordine". (Com)