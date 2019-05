Migranti: Unhcr trasferisce 149 rifugiati dalla Libia all'Italia

- A seguito degli scontri violenti e una situazione di sicurezza in peggioramento a Tripoli, l’Alto commissariato Onu per i rifugiati ha deciso di trasferire e mettere in sicurezza 149 rifugiati e richiedenti asilo che sono stati trasportati a Roma in Italia. L’operazione, secondo quanto riferisce l’Unhcr, è stata effettuata in collaborazione con le autorità libiche e italiane. I rifugiati provengono dall'Eritrea, dalla Somalia, dal Sudan e dall'Etiopia. Includono 65 bambini, 13 dei quali di età inferiore ad un anno. Uno dei bambini è nato solo due mesi fa. Molti hanno bisogno di cure mediche e soffrono di malnutrizione. Il gruppo è stato trasferito dall'Unhcr, nel Centro di raccolta e partenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati di Tripoli, dopo essere sopravvissuti a mesi in condizioni disastrose all'interno dei centri di detenzione in altre parti della città.(Lit)