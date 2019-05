Droga: importazione e cessione di marijuana tra Italia e Spagna, arrestate 3 persone nel napoletano

- Questa mattina, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 3 persone di 46, 31 e 19 anni residenti rispettivamente a Melito di Napoli (Na), Napoli e Giugliano in Campania (Na), per importazione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Il provvedimento cautelare ha avuto origine da una attività d’indagine sviluppatasi attraverso il monitoraggio delle spedizioni dirette in Italia dalla Spagna che ha consentito di ricondurre al medesimo destinatario decine di trolley da viaggio contenenti marijuana diretti e gestiti presso un centro di smistamento di Casoria (Na). Durante l'operazione sono stati sequestrati circa 35 kg di marijuana e, secondo i militari, l’importazione illecita avrebbe riguardato più di 120 kg della stessa sostanza, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro. Le operazioni sono avvenute nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il Reparto operativo del comando carabinieri per la Tutela della salute di Roma, coadiuvato da oltre 100 militari dell’Arma dei carabinieri a Napoli e provincia. (segue) (Ren)