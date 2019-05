Droga: importazione e cessione di marijuana tra Italia e Spagna, arrestate 3 persone nel napoletano (2)

- Secondo la ricostruzione dei militari le spedizioni sarebbero giunte in Italia attraverso diversi paesi europei accompagnate da lettere di vettore con destinatari fittizi, e ritirate a Casoria con la complicità di un elemento del personale interno, individuato nel corso delle indagini. In particolare, attraverso le intercettazioni telefoniche e telematiche, sarebbe stato individuato il reale destinatario dei numerosi plichi spediti con il medesimo sistema, alcuni sequestrati in Spagna e Germania, ma anche in Italia e a Casoria. Tale risultato, secondo le dichiarazioni degli inquirenti è stato possibile attraverso la collaborazione info-investigativa ottenuta a livello europeo con la Cooperazione internazionale di polizia giudiziaria. I sequestri operati a Casoria e le successive analisi chimico tossicologiche effettuate sulle sostanze rinvenute, effettuate presso i Ris di Roma, hanno consentito di accertare che si trattava di sostanza stupefacente di particolare valore economico per l’alto contenuto di principio attivo. (Ren)