Difesa: India, ammiraglio Karambir Singh nuovo capo di Stato maggiore della Marina

- L’ammiraglio Sunil Lanba, capo di Stato maggiore della Marina militare dell’India e presidente del comitato dei capi di Stato maggiore, il più alto ufficiale del paese, va in pensione oggi; al vertice della forza armata subentra Karambir Singh, promosso da viceammiraglio ad ammiraglio, finora alla guida del Comando navale orientale. Ieri nella base di Vishakhapatnam, nello Stato dell’Andhra Pradesh, si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne. Singh, nato nel 1959, si è formato al Defence Services Staff College di Wellington, nel Tamil Nadu, ha quasi 39 anni di servizio con esperienze in diversi reparti ed è pluridecorato. Il suo viceammiraglio è Atul Kumar Jain, in Marina dal 1982.(Inn)