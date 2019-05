Golfo: Lavrov, sosteniamo proposta iraniana su trattato di non aggressione

- La Russia considera l'iniziativa iraniana di firmare un trattato di non aggressione con gli Stati del Golfo Persico come un passo corretto ed è pronta a fornire l'assistenza necessaria. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Tokyo al termine dei colloqui con l’omologo giapponese Taro Kono. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha invitato i paesi del Golfo il 26 maggio a firmare un patto di non aggressione visto il contesto di grande tensione della regione. "Penso che l'iniziativa di Teheran sulla firma di un trattato sulla non aggressione sia un passo avanti (...) So che non tutti i paesi, ma perlomeno alcuni del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, sono pronti a valutare quest’iniziativa e saremo pronti a fornire assistenza a questo processo", ha detto Lavrov. (Git)